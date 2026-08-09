Глава European Aquatics Силва заявил, что у России есть право на проведение ЧЕ-2028 по водным видам спорта

Глава Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва отметил, что Россия имеет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проведение ЧЕ-2028 в Казани пока остается в календаре.

«У России есть право проводить чемпионат Европы 2028 года. Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год. Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана», — цитирует Силву ТАСС.

Он добавил, что консультации с заинтересованными сторонами пройдут в ближайшие дни, после чего вопрос вынесут на рассмотрение бюро European Aquatics, затем будет принято окончательное решение.

Ранее Силва заявил, что European Aquatics готова допускать россиян на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае разрешения стран-хозяек.