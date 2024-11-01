Французский пловец Маршан побил мировой рекорд, который держался 12 лет

Француз Леон Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом на короткой воде.

На этапе Кубка мира в Сингапуре 22-летний пловец показал результат 1 минута 48,88 секунд. Предыдущий рекорд в этом виде принадлежал американцу Райану Лохте (1.49,63), он был установлен в 2012 году.

Вторым на дистанции 200 м комплексным плаванием стал британец Дункан Скотт (1.51,14). Третье место занял итальянец Альберто Разетти (1.52,99).

Соревнования у женщин на дистанции 100 м на спине выиграла американка Реган Смит. Она преодолела дистанцию за 54,27 секунды, обновив свой же мировой рекорд (54,41). Второй финишировала американка Беата Нелсон (55,72). Бронза досталась Ингрид Вилм из Канады (56,01).