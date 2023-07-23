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Француз Маршан побил рекорд Майкла Фелпса на дистанции 400 м комплексным плаванием

Иван Торопцев
Корреспондент
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Леон Маршан.
Фото Reuters

Французский пловец Леон Маршан завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке (Япония) на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Маршан проплыл дистанцию за 4 минуты и 2,50 секунды — это новый мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу, который установил результат 4 минуты и 3,84 секунды на Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).

Леон Маршан стал трехкратным чемпионом мира и завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием во второй раз подряд. Он побеждал в этой дисциплине на чемпионате мира-2022 в Будапеште (Венгрия).

плавание
Майкл Фелпс
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