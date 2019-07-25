FINA подтвердила дисквалификацию Кинг

Апелляционное жюри Международной федерации плавания (FINA) отклонило протест сборной США на дисквалификацию двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг.

Напомним, что утром Лилли Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте на в предварительном заплыве на 200 м брассом. Таким образом, американка не выступит в вечерних полуфиналах. (Владимир Иванов)

За что дисквалифицировали Лилли Кинг. Видео ошибки // Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в Корее на дистанции 200 метров брассом. Кинг дисквалифицирована