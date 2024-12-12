Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:25

Фетисов назвал унижением ограничения для россиян на чемпионате мира по плаванию

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Это унизительно на самом деле. Не знаю, как бы я себя ощущал как спортсмен, которого даже не называют победителем. Эти подачки еще больше раздражают, чем неучастие во всех этих соревнованиях. Не знаю, радоваться здесь или огорчаться. Правда, какая-то вакханалия. Мы должны сказать: «Слушайте, или мы вернемся только с флагом и гимном, или других предложений не присылайте». А мы радуемся тому, что не имеет никакого смысла. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это же унижение по большому счету. Но это моя точка зрения. Каждый может высказываться по этому поводу. Это еще хуже, чем неучастие, на мой взгляд», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.

Позднее ТАСС сообщил, что международная федерация плавания World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их со страной.

Плавание
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Кордоба: «Если бы матч Россия — Колумбия зависел от меня, мы бы уже сыграли!»
Кордоба назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
Кордоба: «Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026»
Тарасова эмоционально отреагировала на золото Лифинцева: «Это справедливость! Обожаем победы наших спортсменов!»
В Госдуме назвали золото Лифинцева возможностью российским спортсменам поверить в себя
Свищев — о золоте Лифинцева: «Прессинг, буллинг, хейт — чего только нет! Давайте поздравим Мирона!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Минаков вышел в финал чемпионата мира по плаванию на 200 метров баттерфляем

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 12 декабря

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости