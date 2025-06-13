Фесикова — о Ковентри у руля МОК: «Здорово, что к власти приходят более молодые»

Серебряный призер Олимпиады по плаванию Анастасия Фесикова рассказала «СЭ» о том, как она отреагировала на избрание президентом МОК Кирсти Ковентри.

— Какие вы испытали ощущения, когда ее избрали? Ведь до этого президентами были, грубо говоря, взрослые дядьки из другой для вас эпохи, а тут главой МОК становится человек, с которым вы соревновались.

— Конечно, был шок. Когда люди сейчас слышат, что я знаю Кирсти Ковентри, что мы с ней долгие годы плавали вместе, то у многих открывается рот. Говорят, что это очень круто. Я считаю правильным, что ее избрали президентом МОК. У Кирсти свежий взгляд на все, совершенно другое мировоззрение. То, что к власти приходят более молодые, — это очень здорово. Она не так давно завершила спортивную карьеру, а до этого много лет была лидером на мировой арене. Поэтому так и должно быть.

— Много сообщений получили после ее избрания?

— Было много звонков корреспондентов. У меня нет ее телефона. Мы с ней не переписываемся, не созваниваемся и не близкие подруги. Но когда мы виделись — помню, что Кирсти приезжала на Олимпиаду в Токио в качестве почетного гостя и члена комиссии спортсменов МОК, — она всегда подходила, спрашивала, как дела. У нас с ней теплые, приятельские отношения, основанные на честной борьбе и спортивных принципах.

— Вы рассказывали, что она даже была в роли наставницы.

— Она, как старший товарищ, всегда могла поддержать перед стартом. Кирсти очень душевная, радушная. Никогда от нее не было никаких выпадов в сторону соперниц. Может быть, с годами она изменилась. Но та Кирсти, которую я знаю, всегда была очень открытой, доброй и готовой всем помогать, — сказала Фесикова «СЭ».