Фесиков оценил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Фесиков оценил новый мировой рекорд австралийца Камерона Макэвоя на дистанции 50 метров вольным стилем.

«Это новый горизонт для спринтеров. Я в последнее время наблюдал за Камероном, он многое изменил в своей подготовке. Я много смотрю на те нюансы, которые он взял в работу, и мне очень нравится, что его вера в себя и измененный тренировочный процесс приносят такие плоды, — сказал Фесиков ТАСС. Я получил удовольствие от заплыва. Там не было ничего лишнего, идеально отточенная техника прохождения дистанции от и до. На дистанции 50 м нет возможности для ошибок. Костюмная эра позади, и Камерон показывает, что в одних шортах можно плыть быстрее, хотя когда-то говорили, что «костюмные» рекорды никогда не будут побиты. Это мотивирует весь мир спринта на еще большую работу».

20 марта на турнире в китайском Шэньчжэне Макэвой проплыл дистанцию за 20,88 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (20,91), который он установил на чемпионате Бразилии в декабре 2009 года.

31-летний Макэвой является олимпийским чемпионом Игр в Париже на дистанции 50 м вольным стилем. В его активе также три бронзовые олимпийские награды в эстафетах. На чемпионатах мира австралиец дважды становился золотым призером, пять раз — серебряным и трижды — бронзовым.

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