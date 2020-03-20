Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду на год

Федерация плавания США попросила Олимпийский и Паралимпийский комитет страны настаивать на переносе Олимпиады и Паралимпиады по меньшей мере на год из-за эпидемии коронавируса, сообщает AP. Глава федерации Тим Хинчи направил в пятницу письмо в комитет, в котором написал о необходимости переноса.

— Все перенесли сильные потрясения за несколько месяцев до Олимпийских игр, — заявил Хинчи. — Спортсмен находятся под огромным давлением, стрессом и тревогой. Их психическое здоровье и самочувствие должны быть в приоритете. Мы призываем Олимпийский и Паралимпийский комитет США, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос и высказаться от имени атлетов.

Председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзен Лайонс отметила, что решение о проведении Игр не зависит от них.

— Это зависит от ВОЗ, правительства Японии и МОК. Ни при каких обстоятельствах Олимпийский и Паралимпийский комитет США не отправит атлетов в опасное место.

AP отмечает, что у США, как и у других комитетов, нет реальной власти над данной ситуацией, однако Америка имеет большее влияние: Штаты регулярно отправляют на Игры самые большие делегации атлетов, а американская телекомпания NBC выделяет крупную сумму за права на телевещание.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены и перенесены почти все крупные состязания, однако о переносах Олимпиады в Токио до сих пор нет никакой информации. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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