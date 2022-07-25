Федерация плавания России будет финансово награждать спортсменов за успехи на внутренних стартах

Президент федерации плавания России Владимир Сальников рассказал о планах финансовой мотивации для российских спортсменов в условиях международной изоляции.

«Решением президиума федерации был сформирован призовой фонд соревнований. Он распространяется сразу на четыре старта, учитываем прошедший летний чемпионат России, зимний чемпионат, Игры Дружбы и Кубок Сальникова. Мы их объединили в единую систему подсчета очков в определенных категориях. Все дистанции распределили на 7 групп, спринтерские и стайерские. Спортсмен должен из трех дистанций выступить хотя бы в двух и показать лучшую сумму очков. Победители по очкам будут награждаться поощрительными денежными премиями, награждать планируем и их тренеров.

Изначально мы думали награждать за лучшее время в сравнении с зарубежными стартами, этот вариант обсуждался. Но решили подходить более системно, сравнивать разные старты друг с другом не всегда объективно и правильно, не всегда они совпадают по времени. Поэтому пришли к такому формату", — сказал Сальников.

Отметим, что российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года.