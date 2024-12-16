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«Факел» поздравил Клепикову с золотом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Алина Савинова
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«Факел» поздравил уроженку Воронежа Дарью Клепикову с успешным выступлением на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

19-летняя спортсменка завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х100 метров и в эстафете 4х50 метров.

«Футбольный клуб «Факел» поздравляет двукратного чемпиона мира Дарью Клепикову с блестящим результатом на чемпионате мира по плаванию в Будапеште! Желаем Дарье достижения новых успехов и покорения спортивных высот!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей на&nbsp;ЧМ в&nbsp;Будапеште. Россия триумфально завершила ЧМ: мировой рекорд в эстафете, пятое золото Лифинцева и второе место в общем зачете

Чемпионат мира проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях приняли участие 28 российских пловцов, которые выступали в нейтральном статусе. Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам турнира, завоевав 10 медалей.

Источник: https://t.me/pfcfakel/17850
Плавание
ФК Факел (Воронеж)
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