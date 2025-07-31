Чикунова — о выходе в финал заплыва на 200 м брассом на ЧМ: «На данный момент это самое главное»

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— На данный момент это самое главное — мы отобрались в финал, все нормально, — сказала Чикунова. — Думаю, что все идет так, как и должно идти. Конечно, я уже отвыкла плавать двести по три раза на турнире, обычно два — утро и вечер, и все, свободен. А тут нужно работать и с утра, и вечером, и еще больше на следующий день. Немного непривычная для меня ситуация, но стараемся, работаем.

— 2.20,65 — хороший результат. Не было желания на финише чуть-чуть сэкономить силы?

— Уже привыкла постоянно работать. Прихожу — работаем, ухожу — работаем. Постоянно работаю. С одной стороны, наверное, имеет смысл подэкономить силы, включить режим энергосбережения. С другой стороны, я все-таки плыву близко к максимуму либо на максимуме, чтобы, исходя из своего максимально быстрого проплывания, искать какие-то ошибки, смотреть, что можно улучшить. Стараюсь находить ошибки, но на сотне, к сожалению, не получилось. Есть некоторые причины. Но 200 м — это моя коронная дистанция, так что из своего текущего состояния мы стараемся выжать максимум.

20-летняя россиянка показала лучший результат в квалификации (2.20,65). Финал на 200 м брассом пройдет 1 августа и начнется в 15:08 мск.