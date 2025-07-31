Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

31 июля 2025, 17:10

Чикунова — о выходе в финал заплыва на 200 м брассом на ЧМ: «На данный момент это самое главное»

Руслан Минаев

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— На данный момент это самое главное — мы отобрались в финал, все нормально, — сказала Чикунова. — Думаю, что все идет так, как и должно идти. Конечно, я уже отвыкла плавать двести по три раза на турнире, обычно два — утро и вечер, и все, свободен. А тут нужно работать и с утра, и вечером, и еще больше на следующий день. Немного непривычная для меня ситуация, но стараемся, работаем.

— 2.20,65 — хороший результат. Не было желания на финише чуть-чуть сэкономить силы?

— Уже привыкла постоянно работать. Прихожу — работаем, ухожу работаем. Постоянно работаю. С одной стороны, наверное, имеет смысл подэкономить силы, включить режим энергосбережения. С другой стороны, я все-таки плыву близко к максимуму либо на максимуме, чтобы, исходя из своего максимально быстрого проплывания, искать какие-то ошибки, смотреть, что можно улучшить. Стараюсь находить ошибки, но на сотне, к сожалению, не получилось. Есть некоторые причины. Но 200 м — это моя коронная дистанция, так что из своего текущего состояния мы стараемся выжать максимум.

Евгения Чикунова.«Эта победа легендарна, она войдет в историю». Чикунову зарядило золото смешанной эстафеты

20-летняя россиянка показала лучший результат в квалификации (2.20,65). Финал на 200 м брассом пройдет 1 августа и начнется в 15:08 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Евгения Чикунова
Читайте также
«Старый» Хартли ушел на пенсию, Сурин отжигал под «Руки Вверх!», а у запасного вратаря – сейв дня. Что произошло после того, как «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина
РФС озвучила сумму призовых за победу в Кубке России по футболу
Иран запретил вывозить из страны обогащенный уран. Что пишут СМИ
Мадьяр заявил об отказе Венгрии отправлять военных на Украину
Двое детей, скромная свадьба и трагическая гибель: история любви Жиля и Джоан Вильнев
Туктамышева выложила фото из США вместе с Гуменником
Популярное видео
Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
Михаил Дегтярев — о шансах на возвращение на мировую арену
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
«Ак Барс» на грани поражения
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
Михеев может вернуться, Моторыгин уйдет из «Динамо»
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские пловцы Жигалов и Пригода вышли в финал на 200 м брассом на ЧМ-2025

Чикунова — о золоте российских пловцов в смешанной эстафете: «Эта победа легендарна, она войдет в историю»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости