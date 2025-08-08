Рылов — об участии россиян в ЧМ-2025: «В целом в плавании меньше всего было конфликтов, недовольств, отсюда и такая лояльность к нам»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что россиян допустили к участию в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, так как в этих дисциплинах ранее не наблюдалось конфликтных ситуаций.

«Дмитрий Мазепин (глава Федерации водных видов спорта России. — Прим. «СЭ») вплотную занимался этим вопросом. Также, думаю, в целом в плавании меньше всего было конфликтов, недовольств, отсюда и такая лояльность к нам», — цитирует Рылова ТАСС.

Россияне на чемпионате мира в Сингапуре заняли четвертое место в медальном зачете, они впервые с 2019 года участвовали в мировом первенстве — в нейтральном статусе. Турнир проходил с 11 июля по 3 августа.