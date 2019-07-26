Евгений Рылов: "Бойкот Сунь Яна – какой-то странный момент"

Российский пловец Евгений Рылов - о ситуации с китайцем Сунь Яном на чемпионате мира по водным видам спорта.

– Это какой-то странный момент, - сказал Рылов. - Мне сложно говорить о его ситуации, я не знаю, что там с ним произошло. Может быть, кто-то что-то не так понял в этой истории. Кто-то раздул, кто-то приукрасил. Разбираться в этом долго и сложно. Если вина не доказана, значит, извините. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Евгения Рылова - здесь.