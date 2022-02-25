Этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани отменены

Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля. Также 8 марта в Санкт-Петербурге не будет проведен матч Мировой лиги по водному поло между Россией и Грецией.

«Если для этих мероприятий могут быть приняты альтернативные меры, о них будет сообщено. Другие мероприятия FINA, которые запланированы в России на конец года, находятся под пристальным вниманием», — приводит ТАСС текст заявления FINA.

В 2022 году в Казани планируется провести чемпионат мира по плаванию среди юниоров (23-28 августа) и чемпионат мира по плаванию на короткой воде (17-22 декабря).