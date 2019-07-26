"Если бы стала второй – мне был бы пипец". Ефимова – о победе

Россиянка Юлия Ефимова, победившая на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу, прокомментировала свой результат

- Для вас важно было не просто победить, но и показать лучший результат сезона в мире? Теперь не будет разных домыслов.

- Конечно. Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее и я бы могла проплыть еще быстрее. Но сегодня сделала все, что могла.

- От вас всегда ждут только победы. Понимали, что было бы, не выиграй вы на этом чемпионате мира золото?

- Если бы стала второй, мне был бы пипец! Есть такое ощущение. Люди иногда не понимают каких-то моментов, плюс пресса поджимает. Но я привыкла к такому давлению и знала, что выдержу.

- Признайтесь, волновались сегодня?

- Перед финалом было немного волнительно, потому что, хоть я никому не говорила, но вчера плыла очень быстро. Думала, что же делать, если в финале девчонки еще прибавят. Но все закончилось хорошо.

- Вы догнали Александра Попова по золотым медалям на чемпионатах мира.

- Пока не привыкла к этой мысли. Но на пьедестале меня переполняли эмоции. Очень тяжелый год. Да и в принципе, на протяжении 10 лет постоянно быть в тройке на мире – это сложно. Порой не хватает ни сил, ни эмоций.

- У вас еще чемпионат России получился тяжелым, проиграли 14-летней Чикуновой на этой дистанции.

- Раньше я плыла отбор примерно на одном уровне.А в этом году девчонки подтянулись, что дало мне дополнительный стимул. Я, наконец, собрала свои булки в кулак - и начала работать.

- Подготовка к Токио. Что изменится?

- Я отказываюсь от короткой воды. Потому что в этом году очень сильно устала от этапов Кубка мира. Буду тренироваться.

- 200 м – очень тяжелая дистанция. Будете ли вы ее плавать после Олимпиады?

- Да я пока даже насчет 50 и 100 загадывать не буду (смеется). (Владимир Иванов)