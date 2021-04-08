Ефимова заявила, что еще два месяца назад понимала, что может не отобраться на Олимпиаду

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России 2021 года в Казани.

Ефимова стала третьей и не попала в олимпийскую квоту на данной дистанции, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Ранее Ефимова квалифицировалась на Олимпиаду в Токио на дистанции 100 метров.

«Боковым зрением я видела, что Чикунова впереди и надо форсировать, но мне нужно было хотя бы просто доплыть. Но я совершенно не в том сейчас состоянии, чтобы выдавать свой максимум. Стало понятно, что уже не вывезти мне заплыв еще два месяца назад. Буду тренировать 200 метров тоже, еще есть впереди проходящие старты, буду выступать там. А дальше уже перед Олимпиадой посмотрим, что решат. Девчонкам удачи, им будет непросто», — сказала Ефимова.

(Рустам Имамов)