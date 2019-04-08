Ефимова взяла золото на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России

Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию в Москве. Она показала результат 30,43 секунды.

Второе место заняла Анна Белоусова (30,98), тройку замкнула Наталья Иванеева (31,03).

Ефимова и Белоусова выполнили условие, который позволяет отобраться в сборную России на чемпионат мира в Южной Корее. Норматив для данной дисциплины составляет 30,99 секунд.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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