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Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на 50-метровке брассом, Пилато установила мировой рекорд

20:02
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Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом.

В своем заплыве она показала второй результат, проиграв только итальянке Бенедетте Пилато, которая установила новый мировой рекорд (29,30).

Результат Ефимовой 30,25 секунды.

Ранее рекорд принадлежал американке Лилли Кинг. На чемпионате мира-2017 в Будапеште она проплыла 50 м за 29,40 секунды.

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