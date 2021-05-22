Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на 50-метровке брассом, Пилато установила мировой рекорд
20:02
Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом.
В своем заплыве она показала второй результат, проиграв только итальянке Бенедетте Пилато, которая установила новый мировой рекорд (29,30).
Результат Ефимовой 30,25 секунды.
Ранее рекорд принадлежал американке Лилли Кинг. На чемпионате мира-2017 в Будапеште она проплыла 50 м за 29,40 секунды.
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