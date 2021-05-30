Ефимова выиграла 200-метровку брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако
19:22
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако.
Ефимова в воскресенье проплыла дистанцию за 2 минуты 25,61 секунды.
В субботу Ефимова на этом турнире выиграла 100-метровку брассом.
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