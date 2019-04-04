Ефимова вся светится. День рождения прошел ударно

Российская пловчиха Юлия Ефимова отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

Спортсменка опубликовала новую фотографию в Инстаграме. Там указано, что она находится в Лос-Анджелесе (США).

- Спасибо всем огромное за многочисленные поздравления, - говорится в подписи к фото.

Юлия Ефимова - пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Европы на открытой воде, трехкратный призер Олимпийских игр (два серебра и одна бронза).