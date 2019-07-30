Ефимова рассказала об отношениях с Кинг

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая 17 медалей чемпионатов мира и установившая абсолютный рекорд для российских пловцов, в интервью "СЭ" отметила их особые отношения с олимпийской чемпионкой Лилли Кинг.
– Вы, кстати, на Лилли Кинг подписаны?
– Нет.
– Почему?
– Я подписываюсь на тех людей, на которых мне нравится смотреть. Либо близких, либо на действительно красивые страницы. Очень люблю, например, закаты. А у спортсменов такое вижу редко. Так что – зачем? Зал и бассейн и так вижу каждый день, мне хватает.
– Вы повтор стометровки пересматривали? Видели, как Кинг сверлила вас взглядом?
– Да-да, потом посмотрела. Жаль, сразу не увидела.
– Подстегнуло бы?
– Нет, но была бы ответочка. Воздушный поцелуй, например.
– У вас все-таки нежные отношения.
– Конечно (смеется). (Владимир Иванов)