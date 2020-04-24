Новости
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

Ефимова рассказала об одной из профессий, о которой мечтала в молодости

16:45
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась в Instagram фотографией букета цветов и призналась, что подумывала о профессии флориста.

— Одна из профессий, о которых я мечтала в молодости это флорист, — написала Ефимова. — Ну и много чего еще. Как думаете, получилось бы что-то толковое из меня?

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир