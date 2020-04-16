Ефимова рассказала о ситуации в США из-за пандемии коронавируса

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как проходит карантин из-за пандемии коронавируса в США, где она сейчас находится.

«Я сейчас в Лос-Анжелесе, — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24». — Самоизоляция проходит так же, как и в большинстве городов и стран. Сидим дома, стараемся не выходить на улицу, хотя это еще разрешено. Все закрыто, кроме магазинов, аптек и кафе на вынос. Но мы на всякий случай стараемся по максимуму сидеть дома на всякий случай. Береженного бог бережет. Я не схожу с ума, потому что постоянно чем-то занимаюсь. Единственное — страшно думать, что все это будет продлеваться и продлеваться, но я все-таки надеюсь на лучшее. Невозможно на полгода всех запереть. В других странах вроде бы это идет на спад. Надеюсь, что это все пройдет как можно быстрее и чем быстрее, тем лучше. И мы снова сможем выходить из дома, общаться, встречаться и работать.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.