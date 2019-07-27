Ефимова рассказала о риске фальстарта на 50-метровке брассом

Россиянка Юлия Ефимова отметила, что опасается совершить фальстарт в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира в Кванджу. В полуфинале спортсменка показала второй результат, уступив американке Лилли Кинг.

- Полтинник - такая дистанция, на которой если ты немного не попал в старт или касание, то все, - цитирует ТАСС Ефимову. - Риск фальстарта? Да, я думаю об этом, потому что прошлый сезон закончился на этапах Кубка мира фальстартом, и сейчас старты у меня очень медленные, потому что обычно я их делаю быстрее.

А сейчас, после ряда дисквалификаций, я стараюсь стать перед стартом максимально твердо. Получается, что прыгаю немного позже. Так меньше риска - тише едешь, дальше будешь. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но завтра лучше "медленно ехать", а уже потом шампанское.

Пока пытаюсь переключить технику, и с утра было сумбурно. Сейчас получше, но все равно тяжело перейти с длиной дистанции на короткую. Завтра, наконец, последний день соревнований, и с этими эмоциями постараюсь выступить. Впереди ведь еще эстафета, но ощущаю, что есть силы плыть быстрее.