Ефимова рассказала о пользе отжиманий со знаменитого видео

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова отметила, оставаться в форме в период карантина из-за коронавируса ей помогают отжимания и приседания.

— Как я поддерживаю форму в отсутствие возможности посещать бассейн? — Пока открыт пляж, все не так страшно, — цитирует RT Ефимову. Начинаю с часовой пробежки, после чего возвращаюсь домой и делаю упражнения с собственным весом: отжимания, приседания с резинкой, скручивания на пресс. Сейчас сложно найти спортивный инвентарь. Проблематично даже заказать тот же фитбол, ведь магазины закрыты. Приходится обходиться подручными средствами. Скоро должна прийти беговая дорожка, заказанная на случай запрета выходить на улицу.

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Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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