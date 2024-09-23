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Ефимова рассказала, что ее всегда тянет в Россию

Алина Савинова
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Юлия Ефимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ей тяжело сказать, хочет ли она связать дальнейшую жизнь с Россией.

«Тяжело сказать... Мне нравится дома, у меня тут семья, друзья. У меня также есть друзья там, но все равно меня все время тянет домой. Поэтому поживем — увидим. Не могу ничего сказать», — цитирует пловчиху matchtv.ru.

Ефимова родилась в Грозном, но вскоре вместе с семьей переехала в Волгодонск, где в шестилетнем возрасте начала тренироваться в местной школе олимпийского резерва под руководством своего отца Андрея Ефимова. В настоящее время спортсменка на постоянной основе проживает в США.

32-летняя Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Источник: matchtv.ru
Плавание
Юлия Ефимова
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