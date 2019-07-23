Ефимова рассказала, что ее отношения с американкой Кинг уже давно нормализовались

Россиянка Юлия Ефимова прокомментировала взаимоотношения с американкой Лилли Кинг. На Олимпиаде-2016 Кинг нелицеприятно высказалась о Ефимовой, обвинив ее в допинговом прошлом.

– Кинг вас тепло поздравила после финиша. У вас нормализовались отношения?

– Уже давно.

– Вас постоянно с кем-то сталкивают лбами. То с Сони, то с Мейлютите, теперь с Кинг.

– Сопротивление всегда шло не изнутри, а от прессы. Я спокойно к этому относилась, просто пытаюсь плыть свое. Надо просто плыть как Адам Пити. Выигрывать 2 сек, чтобы ни у кого вопросов не стояло. Хочу так научиться. (Владимир Иванов)