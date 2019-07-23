Ефимова прокомментировала серебро на ЧМ в Кванджу на дистанции 100 метров брассом

Россиянка Юлия Ефимова прокомментировала завоевания серебра чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 метров брассом. Первой стала американка Лилли Кинг.

– Довольны тем, как разложились по дистанции?

– Все было нормально, но подвели последние 15 м. Есть над чем работать. Еще год до Олимпиады. Надеюсь, доживу (смеется).

– Первые чувства, когда посмотрели на табло?

– Опять...Естественно, никому не нравится проигрывать. Все хотят быть первыми. Будем к этому идти.

– Ставили перед собой задачу пробить сегодня 1.05?

– Нет. Ставила намного выше. Как обычно. Но впереди еще две дистанции, эстафета. Настраиваюсь поработать и получить удовольствие. (Владимир Иванов)