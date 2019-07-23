Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ-2019

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебро чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 метров брассом. Первой стала американка Лилли Кинг.
Ефимова не слишком удачно начала заплыв и отпустила вперед Кинг, но сильно включилась во второй части. При этом американке удалось отразить атаку и обойти россиянку на финише.
Замкнула тройку итальянка Мартина Карраро.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
100 м брасс
Финал
1. Лилли Кинг (США) - 1.04,93
2. Юлия Ефимова (Россия) - 1.05,49
3. Мартина Карраро (Италия) - 1.06,36
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