Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ-2019

Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебро чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 метров брассом. Первой стала американка Лилли Кинг.

Ефимова не слишком удачно начала заплыв и отпустила вперед Кинг, но сильно включилась во второй части. При этом американке удалось отразить атаку и обойти россиянку на финише.

Замкнула тройку итальянка Мартина Карраро.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

100 м брасс

Финал

1. Лилли Кинг (США) - 1.04,93

2. Юлия Ефимова (Россия) - 1.05,49

3. Мартина Карраро (Италия) - 1.06,36