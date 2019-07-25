Ефимова призналась, что с волнением отнеслась к дисквалификации Кинг на ЧМ

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр, россиянка Юлия Ефимова, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в брассе на дистанции 200 метров, отметила, что с волнением отнеслась к дисквалификации американки Лилли Кинг.

Ранее стало известно, что Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте. Позже появилась информация, что сборная США намерена опротестовать решение судей.

"Всегда немного неспокойно, когда видишь дисквалификацию. Держу это всегда в уме. Я думаю, что для утра достаточно неплохо проплыла. Была в последнем заплыве и понимала, как мне надо плыть. Надеюсь, вечером результат будет получше и зайдет полегче", – приводят слова Ефимовой "РИА Новости".

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