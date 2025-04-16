Ефимова — о невыполнении норматива: «Немного обидно, но я рада, что улучшила результат»

Пловчиха Юлия Ефимовой прокомментировала невыполнение норматива чемпионата мира на дистанции 100 м брассом.

«Немного обидно, но при этом я рада, что я улучшила результат, по-моему, это лучший результат с того момента, как я вернулась. Я старалась, абсолютно отдала все, что могла на сегодня. Я тянулась за Женей [Чикуновой], но чуть-чуть не хватило. На самом деле плылось легче, когда у тебя такой соперник, но, конечно, думала, что Женя поплывет побыстрее, и я вместе с ней. Тем не менее все близко, но не хватает, остается еще одна дистанция [200 м брассом]», — цитирует Ефимову ТАСС.

На чемпионате России в Казани 33-летняя Ефимова заняла второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом, показав результат 1 минута 6,88 секунды. Норматив чемпионата мира составляет 1 минуту 6,69 секунды.

Чикунова, занявшая в заплыве первое место, выполнила норматив.

Первенство в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.