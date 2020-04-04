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Ефимова порадовала пользователей фото в красивом черном купальнике с классного ракурса

11:48
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
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Рекордсменку по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов Юлия Ефимова поблагодарила в Instagram за поздравления с днем рождения. 3 апреля ей исполнилось 28 лет.

— Что ж, очередные «надцать» лет, — написала Ефимова. — И как бы я не старалась скрыть свой д.р. это уже увы невозможно. Спасибо всем большое, как всегда 1000000 поздравлений, и самых лучших пожеланий. Не этот год, так следующий. Вижу цель, иду к ней.

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