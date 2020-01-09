Ефимова показала, как встретила Новый год. Яркая вечеринка с золотой медалью

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в Instagram.

На фото спортсменка вместе с друзьями празднует наступление 2020 года. Согласно записи, она в этот момент находилась на курорте в городе Ранчо-Палос-Вердес в Калифорнии (США).

— Это 2020-й год. Немного фотографий с празднования Нового года, — написала россиянка. На одной из фотографий она держит в руках золотую медаль.

27-летняя Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, обладательница трех золотых медалей чемпионата Европы на открытой воде. В ее активе также две серебряные олимпийские медали и одна бронзовая.