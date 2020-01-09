Ефимова показала, как встретила Новый год. Яркая вечеринка с золотой медалью
11:59
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в Instagram.
На фото спортсменка вместе с друзьями празднует наступление 2020 года. Согласно записи, она в этот момент находилась на курорте в городе Ранчо-Палос-Вердес в Калифорнии (США).
— Это 2020-й год. Немного фотографий с празднования Нового года, — написала россиянка. На одной из фотографий она держит в руках золотую медаль.
27-летняя Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, обладательница трех золотых медалей чемпионата Европы на открытой воде. В ее активе также две серебряные олимпийские медали и одна бронзовая.
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