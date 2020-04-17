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Ефимова поделилась эффектным кадром у бассейна

08:38
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась в своем Instagram эффектной фотографией у бассейна в своем доме в США.

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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