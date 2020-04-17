Ефимова поделилась эффектным кадром у бассейна

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась в своем Instagram эффектной фотографией у бассейна в своем доме в США.

Из Инстаграма Юлии Ефимовой pic.twitter.com/QlE4wEOpae — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 17, 2020

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.