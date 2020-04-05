Ефимова ответила на вопрос о продолжении карьеры после Олимпиады в Токио

Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова пока не знает, будет ли продолжать карьеру после Олимпиады в Токио, которая была перенесена из-за распространения коронавируса на лето 2021 года.

— Если не возьмете золото в Токио, что дальше?

— А если возьму в Токио? Что дальше? Не понимаю, в чем разница. Мне сейчас в принципе бы доплавать до Токио. Вообще не могу сказать, что дальше. Много наработок разных. Поживем — увидим, непонятно, что будет через месяц, — сказала Ефимова в VK Live «Матч ТВ».

— Есть ли возможность, что вы продолжите карьеру после Токио?

— Не знаю, не могу ничего утверждать. У меня уже возраст такой для плавания.

28-летняя Ефимова выигрывала бронзу на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В ее активе также есть два серебра с Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.