Ефимова отметила, что не очень хорошо относится к Сунь Яну

Россиянка Юлия Ефимова рассказала о своем отношении к трехкратному олимпийскому чемпиону Сунь Яну.

Спортсмен снова оказался в центре скандала на чемпионате мира по водным видам спорта. После победы на дистанции 200 м вольным стилем британец Данкан Скотт, разделивший бронзу с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку обладателю золота и делать с ним фото на пьедестал почета.

Данный инцидент – уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую также выиграл Сунь Ян. Он уже ранее называл китайца допингистом.

– Рядом стоят американские журналисты. Как думаете, какой вопрос они зададут вам первым?

– Про китайца.

– Что вы на него ответите?

– Смотря как спросят.

– А нам?

– На самом деле, я вообще сначала не понимала и не знала, что происходит. Так что мне сложно что-то говорить, я не в теме. Да и с китайцами не надо ссориться, у нас с ними хорошие отношения.

Но по-человечески я к Сунь Яну отношусь не очень. Помните, в 2015 году он подрался с девочкой? Я, наверное, могла бы быть на ее месте. На разминке он плавает максимально неуважительно ко всем. Обычно все обплывают друг друга, а он работает по прямой и может дать тебе со всего размаха.

После этого Ефимова пошла к американским журналистам. И они сразу же спросили у нее про Сунь Яна... (Владимир Иванов)

В 2014 году трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Азиатских игр и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Сунь Ян получил 3 месяца дисквалификации за запрещенный препарат триметазидин. В феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.