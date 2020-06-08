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Ефимова оказалась в толпе протестующих в США

12:13
Юлия Ефимова в США. Фото Instagram.
Юлия Ефимова в США. Фото Instagram.
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Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова оказалась на улице американского города с толпой протестующих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Instagram пловчихи.

Ефимова находилась в городе Бэнд, штат Орегон, и оказалась почти в гуще толпы, скандировавшей лозунги и протестующей против полицейского насилия.

Она выложила видео происходящего в Instagram. Позже этот ролик пропал из ее сторис.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200608/1572617056.html

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