Ефимова оказалась в толпе протестующих в США

Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова оказалась на улице американского города с толпой протестующих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Instagram пловчихи.

Ефимова находилась в городе Бэнд, штат Орегон, и оказалась почти в гуще толпы, скандировавшей лозунги и протестующей против полицейского насилия.

Она выложила видео происходящего в Instagram. Позже этот ролик пропал из ее сторис.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.