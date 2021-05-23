Ефимова оценила свою форму перед Олимпийскими играми

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова довольна, что на чемпионате Европы в Будапеште ей удалось улучшить свои результаты.

«Я действительно очень взволнована и счастлива, что перед Олимпиадой в Токио я постепенно возвращаю форму и приближаюсь к своему привычному времени. Надеюсь, через несколько месяцев я буду на пике формы.

В целом все прошло довольно хорошо. Впереди меня ждет много работы, времени не так много, но я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует Ефимову ТАСС.

Россиянка в Будапеште завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете и две бронзовые на дистанциях 50 и 200 м брассом.