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Ефимова оценила свою форму перед Олимпийскими играми

21:21
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова довольна, что на чемпионате Европы в Будапеште ей удалось улучшить свои результаты.

«Я действительно очень взволнована и счастлива, что перед Олимпиадой в Токио я постепенно возвращаю форму и приближаюсь к своему привычному времени. Надеюсь, через несколько месяцев я буду на пике формы.

В целом все прошло довольно хорошо. Впереди меня ждет много работы, времени не так много, но я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует Ефимову ТАСС.

Россиянка в Будапеште завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете и две бронзовые на дистанциях 50 и 200 м брассом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11450195

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