Ефимова обгорела на солнце во время карантина

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram несколько видео, на которых показала, как обгорела на солнце.

Из Инстаграм Юлии Ефимовой pic.twitter.com/36sJzx09yf — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 23, 2020

28-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских Игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.