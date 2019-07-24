13:12 | Плавание

Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ в Кванджу

1
Обсудить

Определился состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Мария Каменева и Светлана Чимрова вошли в состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 метров, – приводят "РИА Новости" главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Таким образом, в состав на эстафету не включена Юлия Ефимова, завоевавшая серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190724/1556830024.html

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ