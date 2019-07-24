Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ в Кванджу

Определился состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

- Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Мария Каменева и Светлана Чимрова вошли в состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 метров, – приводят "РИА Новости" главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Таким образом, в состав на эстафету не включена Юлия Ефимова, завоевавшая серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом.

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