Ефимова не смогла отобраться на чемпионат мира

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не смогла выйти в финал чемпионата России на 200 м брассом.

В квалификации она показала время 2 минуты 32,51 секунды и не отобралась на чемпионат мира. Ранее 33-летняя пловчиха не выполнила условия отбора на дистанциях 50 и 100 м брассом соответственно.

Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.