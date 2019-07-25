Ефимова не рада дисквалификации Кинг. Вот что она сказала

Юлия Ефимова показала в полуфинале на 200 м первое время. Ближайшая соперника установила рекорд Африки, но только в 0,59 от россиянки. А вот главной конкурентки – американки Лилли Кинг – в финале не будет. По итогам предварительного заплыва ее дисквалифицировали за неправильное прохождение поворота.

– Когда разобрались, что Лилли Кинг дисквалифицировали? – вопрос россиянке.

– Сначала я не поняла, почему ее сняли. Потом подошел тренер Виктор Авдиенко, сказал, что она "поддельфинила" и начал объяснять, какая это глупая ошибка и как ее исправить. Мне сразу это показалось странным. А потом выяснилось, что все дело в неправильном касании. Примерно такое же у нее было на Олимпийских играх.

– Вам жалко Кинг?

– Мне жалко соревнования и себя. Я люблю соревноваться, борьбу. Но, думаю, в финале у меня будет достаточно соперниц. Все девчонки подтянулись.

– Промелькнула мысль, что судьба вернула вам должок? Ведь в Рио Лилли плыла так же. Хорошо, что это случилось с ней сейчас, а не на Олимпийских играх.

– Считается, что представителей не всех команд наказывают такое. Есть страны, которым что-то сходит с рук. Но сегодня, как видим, не сошло. Этому есть объяснение. 16-й в полуфинал прошла кореянка. Поэтому что бы они ни делали, вернуть Кинг не получилось бы (смеется). (Владимир Иванов)