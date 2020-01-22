Ефимова назвала свой любимый праздник. А вы наверняка оцените ее костюм

Российская пловчиха Юлия Ефимова отмечает День святого Патрика. Об этом она написала в своем Instagram. Это культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

— А самый любимый мой праздник — это День святого Патрика, написала Ефимова в Instagram. На фото она в костюме зеленого цвета и с изображениями трилистника.

27-летняя Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Европы на короткой воде. В ее активе также две серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр.