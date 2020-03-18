Ефимова и Морозов пропустят чемпионат России в Казани. Там будет проходить отбор на Олимпийские Игры в Токио-2020

Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова и бронзовый призер Игр 2012 года Владимир Морозов пропустят чемпионат России по плаванию.

— В чемпионате России выступят все лидеры за исключением Морозова и Ефимовой, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Сергея Чепика. — Но возможность отобраться на Олимпиаду у них еще есть, для этого им надо выступить на одобренных FINA (Международной федерацией плавания) соревнованиях, которые пройдут в апреле и мае в США.

Чемпионат России по плаванию должен пройти с 3 по 10 апреля в Казани. Отмечается, что упомянутые спортсмены пропустят его из-за того, что тренируются в США и будут вынуждены пробыть на карантине две недели из-за пандемии коронавируса.