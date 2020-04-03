Ефимова и ее потрясающие фото в купальниках и без них. Россиянка постоянно удивляет

Сегодня исполняется 28 лет российской пловчихе Юлии Ефимовой. Прославленная спортсменка родилась 3 апреля 1992 года в Грозном.

Ефимова является рекордсменкой по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов. На ее счету шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали мировых чемпионатов.

Также Ефимова завоевала три медали на Олимпийских играх: бронзу Лондона-2012 в плавании брассом на дистанции 200 метров, а также серебро Рио-де-Жанейро-2016 на этой же дистанции и на дистанции 100 м.