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Сегодня, 12:23

Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал чемпионата мира в стометровке брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова пробились в полуфинал чемпионата мира-2024 на короткой воде в Будапеште в дистанции 100 м брассом.

В предварительных заплывах Чикунова стала девятой, показав результат 1.04,61. Ефимова заняла 12-е место (1.04,77). С лучшим результатом финишировала британка Ангарад Эванс (1.03,45).

Полуфинальные заплывы пройдут в среду, 11 декабря. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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