Ефимова и Чикунова прошли в полуфинал чемпионата мира в стометровке брассом

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова пробились в полуфинал чемпионата мира-2024 на короткой воде в Будапеште в дистанции 100 м брассом.

В предварительных заплывах Чикунова стала девятой, показав результат 1.04,61. Ефимова заняла 12-е место (1.04,77). С лучшим результатом финишировала британка Ангарад Эванс (1.03,45).

Полуфинальные заплывы пройдут в среду, 11 декабря. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.