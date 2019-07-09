Двукратный чемпион мира по плаванию Маньини спас тонувшего человека

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонувшего человека, сообщает BBC. Маньини отдыхал со своей девушкой на пляже Кала Синциас неподалеку от Кальяри, как вдруг услышал крики о помощи. 45-летний Андреа Бенедетто начал тонуть, это заметили его друзья. Маньини быстро доплыл до него и держал над водой, пока не прибыли спасатели.

- Мужчина был очень напуган, он тонул и наглотался морской воды, - раскаазал Маньини. - Когда я добрался до него, он даже не мог говорить. Поднять его на плот было тяжело, и мы положили его на надувную подушку, которую взяли у других купальщиков.

Маньини - двукратный чемпион мира на дистанции 100 м вольным стилем (2005 и 2007 год), также на его счету два золота чемпионатов мира на короткой воде, девять побед на чемпионате Европы и 8 - чемпионатов Европы на короткой воде. Также на его счету эстафетная бронза Олимпиады-2004 в Афинах.

В 2018 году он был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.