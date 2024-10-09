Два российских пловца получили нейтральный статус от World Aquatics

Призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков и чемпионка России Ника Годун получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международной федерации плавания World Aquatics, сообщается на сайте организации.

В феврале нынешнего года Минаков заявлял, что не готов участвовать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Единственным представителем России в соревнованиях по плаванию на Играх-2024 стал Евгений Сомов.