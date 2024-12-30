Дрозд назвал Лифинцева лучшим российским спортсменом в 2024 году: «Этот 18-летний парень — настоящая мировая звезда»

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» назвал лучшего российского спортсмена в 2024 году.

«Я бы назвал главным событием в российском спорте выступление Мирона Лифинцева на чемпионате мира. Все-таки он смог выиграть аж пять золотых медалях, что по-настоящему уникальное событие, особенно с учетом того, что это первое выступление российских пловцов после отстранения. Поэтому Мирон — это главное событие и лучший спортсмен России в этом году. О нем до этого особо никто не слышал, но теперь этот 18-летний парень — настоящая мировая звезда», — сказал Дрозд «СЭ».

С 10 по 15 декабря в Будапеште состоялся чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев завоевал пять золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100 м и в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Он также является многократным чемпионом России.

Ранее Светлана Журова в интервью «РБ Спорт» заявила, что после победы Лифинцева на дистанции 100 м на чемпионате мира в Будапеште у российских спортсменов появилась надежда.

Денис Сафронов