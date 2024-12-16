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Васильев — о ЧМ по плаванию в Будапеште: «Всегда знал, что российская земля богата талантами, тем более в спорте»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате мира в Будапеште.

«Кстати, на этом чемпионате мира выступали двое моих спортсменов: Алексей Ткачев и Милана Степанова. Я за них очень рад, как и за всех наших спортсменов, так здорово выступивших в целом. Вообще, у нас очень хорошая молодежь, она дает уверенность в светлом будущем нашего спорта. Да и в принципе я всегда знал, что российская земля богата талантами во всех отраслях, тем более в спорте. По итогу выступление наших спортсменов на этом чемпионате мира стало лишь очередным тому подтверждением», — сказал Васильев «СЭ».

Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей на&nbsp;ЧМ в&nbsp;Будапеште. Россия триумфально завершила ЧМ: мировой рекорд в эстафете, пятое золото Лифинцева и второе место в общем зачете

Сборная России стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе: 17 мужчин и 11 женщин.

Денис Сафронов

Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
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